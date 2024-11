Jannik Sinner alle ATP Finals: semifinale già domani con la vittoria su Fritz

Jannik Sinner ha l'opportunità di assicurarsi un posto in semifinale alle ATP Finals di Torino già domani, affrontando Taylor Fritz nella seconda partita del girone. Dopo aver superato Alex De Minaur con un netto 6-3, 6-4 nel match d'esordio, l'azzurro si prepara a sfidare l'americano, già battuto nella finale degli US Open. Fritz, dal canto suo, ha sconfitto Daniil Medvedev in due set (6-4, 6-3) nella prima partita, posizionandosi al vertice del gruppo 'Ilie Nastase' insieme a Sinner, entrambi con una vittoria.

La partita di domani potrebbe risultare decisiva sia per il passaggio del turno sia per il primato nel girone. Per accedere alle semifinali come primo classificato, Sinner dovrà battere Fritz e sperare in una vittoria di De Minaur su Medvedev. In questo scenario, Sinner salirebbe a 2 vittorie, mentre De Minaur e Fritz resterebbero a 1, con Medvedev a 0. In tal caso, l'altoatesino potrebbe permettersi una sconfitta nell'ultimo match contro Medvedev, poiché, in caso di parità con De Minaur o Fritz, avrebbe il vantaggio negli scontri diretti.

Se invece Sinner vincesse contro Fritz e Medvedev superasse De Minaur, o se l'azzurro perdesse contro Fritz, la qualificazione si deciderebbe nell'ultima partita del girone tra Sinner e Medvedev.

Le ATP Finals 2024 si svolgono a Torino dal 10 al 17 novembre, con i migliori otto tennisti della stagione che si sfidano per il titolo di "Maestro" dell'anno. Sinner, attuale numero 1 del mondo, punta a coronare una stagione straordinaria con un successo davanti al pubblico di casa. La partita contro Fritz rappresenta un banco di prova fondamentale per le sue ambizioni nel torneo.

