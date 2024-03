Sinner vs Alcaraz Semifinale Indian Wells 2024: Orari Diretta e Streaming

La semifinale del torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells 2024 vedrà affrontarsi Jannik Sinner e Carlos Alcaraz in una partita cruciale per il ranking ATP. Il match è programmato per sabato 16 marzo, con inizio non prima delle 21:30 ora italiana.

Jannik Sinner, attualmente numero 3 del mondo, arriva a questo incontro dopo una serie di 19 vittorie consecutive, di cui 16 solo nel 2024. Il tennista altoatesino ha superato il record di Adriano Panatta, diventando l'italiano con la più lunga striscia di vittorie consecutive. Sinner ha iniziato il torneo con una vittoria contro l'australiano Kokkinakis, seguita da successi contro Struff, Shelton e Lehecka.

Carlos Alcaraz, numero 2 del ranking ATP, ha avuto un percorso altrettanto impressionante, concedendo solo un set nel suo match di esordio contro Matteo Arnaldi e superando poi Auger-Aliassime, Marozsan e Zverev. Alcaraz ha già vinto l'edizione precedente di Indian Wells, consolidando la sua posizione nel ranking.

I due giocatori si sono affrontati in otto occasioni precedenti, con un bilancio in perfetta parità di 4-4. Sinner ha vinto gli ultimi due incontri diretti, inclusa la semifinale all'ATP Masters 1000 di Miami e il torneo ATP 500 di Pechino.

La partita sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport Tennis (canale 205) e Sky Sport Uno (canale 201), e sarà disponibile in streaming su SkyGo, NOW e Tennis TV. OA Sport offrirà la diretta live testuale del match.

Il vincitore di questo incontro avrà l'opportunità di competere per il titolo del primo Masters 1000 dell'anno e potrebbe scalare la classifica ATP, con Sinner che potrebbe diventare il numero 2 mondiale in caso di vittoria.