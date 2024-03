Jannik Sinner vs Jiri Lehecka a Indian Wells 2024: Orario, TV e Streaming Quarti di Finale

Jannik Sinner, il numero uno italiano e terzo nel ranking mondiale ATP, affronterà Jiri Lehecka, numero 32 del seeding, nei quarti di finale del torneo Atp Masters 1000 di Indian Wells. Il match è previsto per oggi, giovedì 14 marzo 2024, alle ore 19 italiane. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, Sky Sport Max e disponibile in streaming su Now e Sky Go.

Sinner arriva a questo incontro forte di 18 vittorie consecutive, di cui quindici ottenute nel solo 2024, mantenendo un record imbattuto per l'anno in corso. L'italiano ha superato l'ostacolo degli ottavi di finale battendo l'americano Ben Shelton, testa di serie numero 16, con il punteggio di 7-6 (7-4), 6-1 in un'ora e trentanove minuti. Questa performance conferma l'ottimo stato di forma di Sinner, che ha iniziato l'anno vincendo il suo primo torneo del Grande Slam agli Australian Open e successivamente l'ATP di Rotterdam, raggiungendo così la terza posizione nel ranking mondiale, un traguardo mai ottenuto da un italiano prima d'ora.

Il suo avversario, Jiri Lehecka, ha raggiunto i quarti di finale dopo aver sconfitto il greco Stefanos Tsitsipas, testa di serie numero 11, con il punteggio di 6-2, 6-4 in un'ora e diciassette minuti. Lehecka, 22enne ceco, ha dimostrato di essere un avversario temibile, non avendo perso il proprio servizio negli ultimi due incontri e accumulando 25 vincenti contro Tsitsipas.

E' un'importante occasione per Sinner non solo per avanzare verso la semifinale del prestigioso torneo di Indian Wells, ma anche per continuare la sua scalata nel ranking ATP, con l'obiettivo di superare Carlos Alcaraz e avvicinarsi ulteriormente alla vetta, attualmente occupata da Novak Djokovic.

Per gli appassionati che desiderano seguire l'incontro, oltre alla diretta televisiva, sarà possibile accedere allo streaming attraverso le piattaforme Now e Sky Go, garantendo così la possibilità di assistere al match da qualsiasi dispositivo.