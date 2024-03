Atp Miami 2024: Alcaraz insegue il Sunshine Double, Sinner e Berrettini tra gli azzurri in gara

Il torneo Atp Miami 2024, in programma dal 20 al 31 marzo all'Hard Rock Stadium, vede Carlos Alcaraz puntare al prestigioso Sunshine Double, traguardo che manca dal 2017. Dopo il trionfo all'Atp Masters 1000 di Indian Wells, dove ha sconfitto Daniil Medvedev in finale, il numero 2 al mondo si prepara a sfidare i migliori sul cemento di Miami. Tra gli italiani, grande attesa per Jannik Sinner, testa di serie numero 2, e Matteo Berrettini, che entra nel tabellone principale grazie al ranking protetto. Al loro fianco, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli e Luciano Darderi, pronti a dare battaglia nel secondo torneo del Sunshine Double.

Il Miami Open 2024 si conferma uno degli appuntamenti più attesi del circuito Atp, con un montepremi complessivo di $8,995,555 sia per il torneo maschile che femminile. Quest'anno, il grande assente sarà Novak Djokovic, che dopo la sconfitta a Indian Wells ha deciso di non partecipare, lasciando spazio ad Alcaraz e Sinner per il ruolo di protagonisti principali.

Il torneo vedrà la partecipazione di stelle del tennis mondiale come Daniil Medvedev, campione in carica, Alexander Zverev, Andrey Rublev e molti altri, pronti a sfidarsi per il titolo. Tra gli eventi più attesi, il possibile incontro tra Alcaraz e Sinner, che potrebbero sfidarsi solo in finale per una rivincita di Indian Wells.

Per gli appassionati italiani, il Miami Open 2024 sarà un'occasione per seguire da vicino le prestazioni degli azzurri, con Berrettini che torna in campo dopo il buon risultato al Challenger di Phoenix e Sinner che cerca di confermarsi tra i top del ranking mondiale.