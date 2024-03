Jannik Sinner supera Jiri Lehecka e accede alle semifinali di Indian Wells 2024

Jannik Sinner, il tennista italiano numero 3 del mondo, ha ottenuto una vittoria decisiva contro il ceco Jiri Lehecka, testa di serie numero 32, nei quarti di finale del prestigioso torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells. Con un punteggio di 6-3, 6-3 in soli 1h25', Sinner si è assicurato un posto in semifinale per il secondo anno consecutivo.

Durante l'incontro, Sinner ha mostrato una solida prestazione, nonostante una percentuale di prime palle non eccezionale, attestandosi attorno al 50%. Tuttavia, l'altoatesino ha saputo sfruttare le opportunità, specialmente quando Lehecka è stato costretto a ricorrere alla seconda palla, guadagnando 16 punti su 23 con la risposta.

Il prossimo avversario di Sinner sarà lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 2 del mondo, che ha precedentemente sconfitto il tedesco Alex Zverev. Questa vittoria rappresenta il 19esimo successo consecutivo per Sinner, che continua la sua striscia positiva tra il 2023 e il 2024 e si avvicina alla possibilità di conquistare la seconda posizione nel ranking ATP.

Nel corso del match, Lehecka ha tentato di guadagnare punti a rete, ma con un successo limitato (7/16), trovandosi in difficoltà contro un Sinner che ha mantenuto un alto livello di gioco negli scambi. Nonostante due doppi falli inusuali per l'italiano, Sinner ha mantenuto il controllo del gioco, chiudendo il secondo set con un vantaggio consolidato.

Con questa vittoria, Sinner conferma il suo eccellente stato di forma e si prepara ad affrontare una delle sfide più importanti del torneo contro Alcaraz, in una semifinale che promette di essere un incontro di alto livello nel panorama tennistico mondiale.