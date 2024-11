Sinner e Tortu si incontrano a Torino: scambio di battute sulle Atp Finals

Durante le Nitto ATP Finals a Torino, Jannik Sinner ha incontrato Filippo Tortu, velocista italiano. Dopo la vittoria di Sinner su Alex De Minaur, i due si sono salutati calorosamente. Sinner ha scherzato dicendo: "Il più veloce!", mentre Tortu ha risposto ridendo: "L'ultima volta che ho aspettato così tanto era per una ragazza". Questo scambio è stato condiviso sul canale Instagram delle Finals.

Gli organizzatori hanno chiesto a Sinner le sue possibilità in una gara di velocità contro Tortu, specialista dei 200 metri. Sinner ha risposto: "Penso che avrebbe più chance lui di battermi con una racchetta". Successivamente, Sinner ha parlato della postura di Novak Djokovic, considerato il tennista più atletico del circuito. Ha detto: "Era il migliore", ma Tortu lo ha corretto: "Ora il numero uno è un altro", riferendosi a Sinner, che chiuderà l'anno al primo posto nel ranking ATP.

