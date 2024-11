Francia-Israele: 4.000 Forze dell'Ordine Mobilitate per la Partita di Nations League

La partita di Nations League tra Francia e Israele, in programma giovedì 14 novembre 2024 allo Stade de France, ha suscitato preoccupazioni per la sicurezza, portando le autorità francesi a predisporre misure straordinarie. Il prefetto di Parigi, Laurent Nuñez, ha annunciato che saranno mobilitati 4.000 agenti delle forze dell'ordine, tra cui Polizia e Gendarmeria, per garantire l'ordine pubblico durante l'evento. Circa 1.600 di questi agenti saranno assegnati direttamente allo Stade de France, con l'unità d'élite Raid incaricata di scortare la squadra israeliana. Nuñez ha sottolineato che, in un "contesto geopolitico molto teso", la Francia adotterà una politica di "tolleranza zero" nei confronti di disordini prima e dopo la partita, con controlli rigorosi all'ingresso dello stadio. È stato inoltre vietato l'ingresso di bandiere palestinesi all'interno dello stadio, consentendo solo quelle francesi e israeliane. Il presidente francese Emmanuel Macron parteciperà all'incontro per "inviare un messaggio di fratellanza e solidarietà" dopo gli atti di antisemitismo verificatisi ad Amsterdam in occasione di una partita tra Ajax e Maccabi Tel Aviv.

Parallelamente, il Consiglio di Sicurezza Nazionale israeliano ha emesso una raccomandazione ai cittadini israeliani all'estero, sconsigliando la partecipazione a eventi sportivi e culturali che coinvolgano israeliani, in particolare la partita di Parigi. La nota evidenzia preoccupazioni per possibili disordini e violenze simili a quelle avvenute recentemente ad Amsterdam, dove sono stati individuati appelli da parte di filopalestinesi e sostenitori di gruppi terroristici per danneggiare israeliani ed ebrei durante proteste e manifestazioni. Il Consiglio ha suggerito agli israeliani di evitare di identificarsi come tali e di informarsi sui rischi nelle loro destinazioni, specialmente in città come Bruxelles, Amsterdam e alcune metropoli britanniche.

El Al da Praga a Israele: Un Atterraggio di Emergenza con un Passeggero Violento - Un volo della El Al da Praga a Israele ha subito una svolta inaspettata con un atterraggio d'emergenza a Salonicco, in Grecia, a causa di un passeggero descritto come "molto probabilmente arabo". La compagnia aerea ha confermato che il passeggero aveva manifestato comportamenti violenti, cercando persino di accedere alla cabina di pilotaggio.

Israele risponde alle accuse di genocidio presentate dal Sudafrica presso la Corte dell'Aia - Giornata decisiva alla Corte di giustizia dell'Aja, dove Israele sarà chiamato a rispondere alle gravi accuse di genocidio avanzate dal Sudafrica. La situazione di tensione nel Medio Oriente ha raggiunto il giorno 98, e oggi sarà il momento in cui Tel Aviv presenterà la sua risposta alle richieste di "misure di emergenza" avanzate contro di loro per fermare immediatamente l'offensiva nella Striscia.

Guerra Israele-Hamas : sottomarino nucleare degli Stati Uniti - Il comunicato giunge 48 ore dopo l'annuncio della Marina degli Stati Uniti riguardante le manovre delle portaerei USS Gerald Ford e USS Dwight D. Eisenhower nel Mediterraneo. Durante l'esercitazione triennale, sono stati effettuati lanci aerei e esercitazioni di difesa missilistica.