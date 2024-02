El Al da Praga a Israele: Un Atterraggio di Emergenza con un Passeggero Violento

di Redazione Zazoom - venerdì 9 febbraio 2024

Un volo della El Al da Praga a Israele ha subito una svolta inaspettata con un atterraggio d'emergenza a Salonicco, in Grecia, a causa di un passeggero descritto come "molto probabilmente arabo". La compagnia aerea ha confermato che il passeggero aveva manifestato comportamenti violenti, cercando persino di accedere alla cabina di pilotaggio. Fortunatamente, una volta atterrati, le autorità locali hanno prontamente gestito la situazione, rimuovendo il passeggero senza incidenti.

La sicurezza dei passeggeri è sempre stata la massima priorità per la El Al, che ha ribadito la sua politica di tolleranza zero verso qualsiasi forma di violenza. La compagnia si impegna a mantenere un ambiente sicuro e tranquillo per tutti i viaggiatori a bordo dei suoi voli.

