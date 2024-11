Darfo Boario Terme: uomo di 49 anni trovato senza vita sotto i portici di un ex albergo

Nella mattinata di domenica 10 novembre 2024, un uomo di 49 anni è stato trovato privo di vita sotto i portici dell'ex albergo Bassini, situato in Corso Italia a Darfo Boario Terme. L'edificio, abbandonato da anni, è noto come rifugio per persone senza fissa dimora.

L'allarme è stato lanciato da un passante poco prima delle 11:00. Sul posto sono intervenuti immediatamente un'automedica e un'ambulanza dei volontari della Presolana, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.

Le indagini sono state affidate ai carabinieri di Breno. I primi accertamenti medico-legali indicano che la morte potrebbe essere avvenuta per cause naturali, forse a seguito di un malore. La vittima, di nazionalità albanese, era senza fissa dimora. La salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale di Esine, in attesa di eventuali contatti con i familiari. I Servizi Sociali del Comune di Darfo sono stati informati dell'accaduto.

