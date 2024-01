Brescia: operaio travolto e ucciso da un treno

di Redazione Zazoom - martedì 30 gennaio 2024

Un tragico incidente ha portato alla morte di un operaio di 51 anni poco dopo la mezzanotte alla stazione di Chiari, nella provincia di Brescia. L'uomo stava svolgendo il suo lavoro all'interno di un cantiere in stazione per conto di una ditta esterna quando è stato travolto e ucciso da un treno. È probabile che a causa della fitta nebbia il lavoratore non abbia visto arrivare il treno, che lo ha investito in modo fatale.