Stefano Fresi interrompe lo spettacolo a Brescia per un malore

L'attore Stefano Fresi ha dovuto interrompere improvvisamente la sua performance teatrale sabato sera a causa di un malore. Mentre era sul palco del Centro Lucia di Botticino, interpretando il personaggio di Dioggene, Fresi ha manifestato un'improvvisa indisposizione che ha reso necessaria l'interruzione dello spettacolo.

Il pubblico presente, oltre centotrenta spettatori, ha assistito con preoccupazione all'episodio. Tuttavia, le condizioni di salute dell'attore sono state successivamente rassicurate. Attraverso una comunicazione ufficiale, è stato fatto sapere che Stefano Fresi sta bene e ha ringraziato il pubblico per la comprensione e il supporto ricevuto in un momento così delicato.

La pagina Facebook del Centro Lucia ha riportato le condizioni di salute dell'attore con un post che spiega anche che c'è la forte volontà di recuperare lo spettacolo : Aggiornamento sullo spettacolo di Stefano Fresi di ieri sera: in seguito al malore avvenuto durante la rappresentazione informiamo il nostro gentile pubblico che abbiamo parlato con Stefano Fresi e ci ha rassicurato sulle sue condizioni di salute. Lo spavento è stato tanto per tutti, anche perché, per un attore, interrompere uno spettacolo è sempre l'ultima possibilità. Fortunatamente tutto si sta risolvendo. Stefano sta meglio e ci ha subito detto che vuol recuperare la data. Pertanto, stiamo lavorando per trovarne una disponibile compatibilmente con la programmazione del teatro e vi informeremo il prima possibile.

Anche Stefano Fresi ha voluto ringraziare il pubblico con una storia Instagram in cui ha scritto: ...La grazia e il calore del pubblico di Botticino. Ci rivediamo presto!.