Incidente Esine (Brescia): muore un giovane di 24 anni in scontro frontale con un tir

Un tragico incidente stradale si è verificato lunedì pomeriggio a Esine, in provincia di Brescia, lungo la Statale 42 della Valcamonica, causando la morte di un giovane di 24 anni, Mahmoud Bel Mziouka, di origini marocchine e residente a Reggio Emilia. La vittima era alla guida della sua auto quando si è scontrata frontalmente con un tir. L'impatto è stato devastante, lasciando l'auto della vittima completamente distrutta. Nonostante l'intervento immediato dei soccorsi, compresi un'automedica, un'ambulanza di Camunia Soccorso e i vigili del fuoco di Darfo Boario Terme, Mahmoud Bel Mziouka è morto sul posto. Il conducente del camion è rimasto illeso, così come la donna al volante dell'altra macchina coinvolta nell'incidente, sebbene in modo marginale. La dinamica esatta dell'incidente è ancora sotto indagine da parte dei carabinieri di Breno, ma le prime ricostruzioni suggeriscono che l'auto guidata dal giovane potrebbe aver invaso la corsia opposta, provocando lo scontro frontale.