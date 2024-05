Incidente stradale a Favignano sul Rubicone - Rimini : giovane di 25 anni perde la vita

Una terribile tragedia si è consumata domenica scorsa a Favignano sul Rubicone, in provincia di Forlì-Cesena, dove Michela Lazzaretti, una ragazza di soli 25 anni residente a Villa Verucchio (Rimini), ha perso la vita in un drammatico incidente stradale.

Poco dopo le 19:30, Michela stava guidando la sua Chevrolet Matrix insieme a un'amica coetanea quando, all'altezza di una doppia curva tra le frazioni di Fiumicino e Capanni di Savignano sul Rubicone, ha perso il controllo del veicolo.

L'auto ha impattato contro un terrapieno, si è ribaltata ed è finita nel letto di un fiume, intrappolando Michela all'interno. La sua amica, che viaggiava sul sedile del passeggero, è riuscita a uscire dall'abitacolo prima che venisse invaso dall'acqua ed è stata trasportata all'ospedale Bufalini di Cesena, dove non versa in gravi condizioni.

La tragica scomparsa di Michela ha sconvolto la comunità di Villa Verucchio, dove la giovane risiedeva ed era molto conosciuta. La sua famiglia, tra cui il padre candidato a sindaco, è stata gettata nello sconforto per la perdita di "la parte migliore di noi", come hanno dichiarato i parenti straziati dal dolore.

Le cause esatte dell'incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. Questa tragedia rappresenta un duro colpo per l'intera comunità locale, che si stringe attorno alla famiglia di Michela in questo momento di profonda sofferenza.