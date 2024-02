Donna muore a Rimini per infezione dopo graffio di gatto

A Rimini, una donna di 68 anni è deceduta a seguito di un'infezione scambiata per artrosi. La vittima, originaria di Santarcangelo di Romagna, aveva accusato un forte dolore alla spalla destra, che l'aveva portata a chiedere aiuto e a essere trasportata al pronto soccorso. Nonostante ripetute visite ospedaliere, i medici avevano diagnosticato una severa artrosi, prescrivendo una terapia a base di cortisone. Tuttavia, il dolore è aumentato e, nonostante ulteriori controlli, la donna è stata trovata senza vita nella sua abitazione il 13 settembre.

La Procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo da responsabilità medica a carico di ignoti. L'autopsia ha rivelato la presenza di un'infezione batterica nella spalla, la stessa che era stata precedentemente graffiata da un gatto randagio. La famiglia della donna, assistita dallo studio legale Leardini, ha presentato una denuncia-querela per fare luce sulle cause del decesso e sulle eventuali responsabilità.