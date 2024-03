Incidente a Nettuno: Muore sullo scooter rubato, figlio ferito

A Nettuno, un uomo di 48 anni, di origine bulgara, ha perso la vita mentre era alla guida di uno scooter rubato. Il sinistro si è verificato quando l'uomo, in fuga e accompagnato dal figlio 12enne, non si è fermato ad uno stop, entrando in collisione con un'auto in transito su via Comastri.

Il conducente dello scooter, tentando di sfuggire alla volante Anzio 1 che lo aveva avvistato, ha causato l'incidente che ha portato al suo immediato decesso, constatato dai sanitari del 118 intervenuti sul posto. Il figlio, coinvolto nell'incidente, è stato prontamente trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie. Fortunatamente, l'uomo alla guida dell'auto coinvolta nell'incidente è rimasto illeso, sebbene visibilmente sotto shock.