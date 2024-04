Il presunto ex di Ilary Blasi Cristiano Iovino picchiato a Milano

Cristiano Iovino, personal trainer e presunto ex amante di Ilary Blasi, è stato vittima di un'aggressione a Milano. L'incidente è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì in via Marco Ulpio Traiano, alla periferia della città. Secondo le fonti, Iovino stava rincasando quando è stato circondato e picchiato da un gruppo di 5-6 uomini, che sono arrivati a bordo di un van. Nonostante l'aggressione, Iovino non ha ancora sporto denuncia. È stato soccorso dal personale del 118 e medicato sul posto.

L'aggressione avviene in un momento delicato per Iovino, che è coinvolto nel caso di divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti, dove è previsto che testimoni. Questo evento è stato descritto come una possibile spedizione punitiva.