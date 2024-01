Ilary Blasi sull'ex Francesco Totti: E' il papà dei miei figli, la porta è sempre aperta

di Redazione Zazoom - venerdì 26 gennaio 2024

Ilary Blasi apre il suo cuore in un'intervista a 'Sette', discutendo apertamente della fine del matrimonio con Francesco Totti. La presentatrice, senza menzionare mai Cristiano Iovino, racconta la sua versione della storia, sottolineando che la sua intenzione non è stata di ferire l'ex marito, ma di esprimere il suo punto di vista dopo accuse pesanti.

Blasi spiega la sua decisione di raccontare la sua storia prima nella serie 'Unica' di Netflix e ora nel libro 'Che Stupida': "Ho sentito l’esigenza di espormi mettendoci la faccia, come ho sempre fatto. Dovevo essere io a raccontare la mia storia". Riguardo alle accuse di essere stata una coppia aperta da una sola parte, lei sottolinea che non era la sua realtà.

Parlando degli aspetti economici della separazione, chiarisce che i Rolex erano suoi regali e che ha preso solo le sue cose, mentre il giudice non ha restituito gli orologi a Totti. Riguardo ai messaggi letti dal marito, Blasi afferma che potrebbero essere stati un pretesto, ma riconosce che diverse situazioni hanno portato alla fine del matrimonio.

Nonostante la separazione, Blasi confessa di provare ancora un sentimento d'amore per Totti: "Ma quello c’è. In una forma diversa. Come puoi dopo 20 anni insieme a una persona cancellare tutto? È chiaro che rimane l’affetto: sarà sempre il papà dei miei figli e l’uomo con cui ho diviso metà della mia vita".

Ilary invita alla riappacificazione e a tornare a cenare insieme, sottolineando che le cose possono succedere ma vanno affrontate. Parlando della comunicazione attuale con Totti, Blasi afferma che al momento non c'è nulla, ma la porta è sempre aperta e non si spaventa all'idea di una cena con l'ex marito.

Rispondendo ai sostenitori della loro riunione, Blasi sottolinea che non crede sia possibile tornare al passato, ma è serena e leggera, avendo fatto tutto il possibile per voltare pagina velocemente. Non esclude un secondo matrimonio, ma precisa che la sua storia attuale con un nuovo compagno è un capitolo separato e non vuole collegarlo al passato. Sull'attuale compagna di Totti, Blasi conclude sperando che siano felici.