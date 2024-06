S.E. Yaroslav Melnyk Ambasciatore d’Ucraina nella Repubblica Italiana per la prima volta a Napoli per partecipare all’evento benefico del 3 luglio alla Mostra d’Oltremare

Il Presidente dell’Istituto di Cultura Meridionale Avv. Gennaro Famiglietti, Console Generale di Bulgaria, Segretario Generale del Corpo Diplomatico Consolare Napoli- Campania; Maksym Kovalenko, Console Generale di Ucraina, Decano del Corpo Diplomatico Consolare Napoli Campania e l’Ambasciatore d’Ucraina nella Repubblica Italiana S.E. Yaroslav Melnyk, per la prima volta a Napoli, saranno presenti all’evento benefico: “UN TABLET PER I GIOVANI STUDENTI UCRAINI” che si svolgerà mercoledì 3 Luglio, alle ore 20.00 presso il Salone Marco Polo della Mostra d’Oltremare di Napoli. L’associazione Corpo Diplomatico Consolare Napoli Campania si è dimostrata fattiva e portatrice di iniziative culturali di ampio respiro internazionale apportando una sempre più qualificata presenza sul territorio regionale, nazionale e internazionale con l’impegno congiunto dei membri di questo prestigioso sodalizio, i diplomatici uniti da uno sguardo lungimirante sul futuro delle relazioni politiche e commerciali fra i vari Paesi che essi rappresentano e sui progetti artistici, culturali e sociali che verranno portati avanti con forte spirito di amicizia ed armonia. Per partecipare all’importante evento è previsto un contributo minimo di 50 euro, in contanti o con bancomat, da versare all’arrivo o tramite bonifico alla fondazioneinnomedellavita.it. La Fondazione “In Nome della Vita” è una giovane realtà che ha già fatto molto parlare di sé per lo spirito benefico da cui è animata e per il dinamismo di cui ha dato prova varando tante iniziative di solidarietà, è stata promossa per organizzare, coordinare e controllare i progetti di assistenza e beneficenza. La Fondazione è strutturata nella forma di O.N.L.U.S. e ha ottenuto il riconoscimento della Regione Campania. I fondi raccolti consentiranno di acquistare un considerevole numero di Tablet e Micro Computer, piccolissimi P.C. che possono contenere un hardware di basso livello come anche un sistema dalla potenza strabiliante, da destinare ai ragazzi ucraini che non possono più andare fisicamente a scuola e che sono costretti a studiare in scantinati o rifugi di fortuna. La serata sarà allietata dall’esibizione della IPC Band Imprenditori per Caso e da degustazioni di eccellenze partenopee, a cura della EP Spa, e di prodotti gastronomici tipici Ucraini. L’iniziativa dell’associazione diplomatica sarà presentata dal Console Generale Onorario di Bulgaria Gennaro Famiglietti e dal Console Generale di Ucraina Maksym Kovalenko Decano Corpo Diplomatico consolare Napoli – Campania; seguiranno gli interventi: dell’onorevole Edmondo Cirielli Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di Fulvio Bonavitacola Vice Presidente Regione Campania, della giornalista Carmen Lasorella prima inviata di Guerra Rai, dello scrittore Maurizio de Giovanni Presidente Fondazione Premio Napoli, del Magnifico Rettore Università Federico II di Napoli Matteo Lorito, del Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e dello scrittore Alessandro Iovino. l’evento consentirà di fare del bene e sostenere una causa importante, nonché conoscere l’Ucraina attraverso le sue specialità che si affiancheranno alle eccellenze campane.

Harry di Prisco