Schierato l’Ordine degli infermieri provinciali per la giornata regionale di oggi alla Cri di Albiano Magra in Lunigiana contro l’epatite C

"Il tema della prevenzione che governa questa giornata è un grande traguardo non solo per la nostra professione, ma anche per le varie figure che con sinergia collaborano al raggiungimento di un obiettivo comune, ovvero la Salute della comunità.’’ Così dice il dottor Luca Fialdini Presidente dell’Ordine provinciale delle professioni infermieristiche di Massa Carrara che sarà presente domani sabato 22 giugno ad Albiano Magra in Lunigiana nella ’cittadella della salute’’che ha sede nel Comitato della Croce Rossa per partecipare attivamente con suoi iscritti a ‘’TestiamoCi ‘’ la giornata di prevenzione contro l’epatite C. L’evento, patrocinato dall’ Ordine professionale delle professioni infermieristiche di Massa-Carrara, è organizzato dal Comitato della Croce Rossa di Albiano Magra in Lunigiana che si terrà per l’intera giornata di stamani prima ad Albiano poi nel pomeriggio in forma itinerante a Caprigliola. Da sottolineare che è stato confermato che sarà presente la prof.dott. Maurizia Brunetto, specialista di spicco nel campo epatologico e Direttore della prestigiosa Unità Operativa di Epatologia e del Centro Riferimento della Regione Toscana per la diagnosi e il trattamento delle Epatopatie Croniche e del Tumore di Fegato dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana. ‘’L’epatite C . continua il dottor Fialdini - è un’infezione del fegato molto pericolosa, perché la malattia spesso decorre senza sintomi per anni ma col tempo può diventare cronica ed evolvere in forme molto gravi. Se diagnosticata precocemente, le possibilità di guarigione sono molto elevate. Ecco perché gli infermieri di Massa Carrara sosterranno la campagna della Regione Toscana, attraverso l'Ordine e la Croce Rossa. In questo modo l’infermiere è vicino al cittadino, e diventa promotore della corretta educazione sanitaria e per l'esecuzione di questi semplici ma importanti screening gratuiti. E’ fondamentale capire i nuovi bisogni assistenziali ed indirizzare l'utenza verso il percorso dedicato: bisogni di natura assistenziale, di diagnosi e cura, piuttosto che di natura sociale. Ecco che questo lavorare insieme ci porta ad una sfida pubblica a garanzia di universalità, equità, uguaglianza, come sancito e garantito dall’articolo 32 della Costituzione. Dobbiamo ripartire dalle radici della nostra professione, oggi con le nostre competenze accademiche specialistiche, riconoscendo che esercitarla nel territorio ci rende professionisti garanti nei confronti della popolazione. ‘’ Il presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche continua sottolineando che ‘’non esiste sostenibilità del sistema sanitario senza infermieristica, diffusa in ogni ambito, in tutti i servizi sanitari, ospedalieri e territoriali. Per noi, la sfida più grande è difendere il nostro servizio sanitario nazionale, anche ripartendo e sostenendo queste giornate". Soddisfatto Marcello lo Presti neo presidente del Comitato della Cri di Albiano ‘’veramente soddisfatti per questa altra giornata di prevenzione che va ad aggiungersi alle molte altre effettuate dall’inizio dell’anno nella nostra sede e che hanno registrato una grande affluenza di pubblico venuto anche da fuori Regione’’. Il presidente precisa che ‘’è’ bene ricordare subito che possono partecipare allo screening solo persone di età compresa .tra i 35 e i 55 anni e che, ovviamente,non abbiano ancora fatto il test gratuito per l’Epatite C. Dunque E’ possibile effettuarlo, come dicevamo, sabato prossimo 22 giugno negli orari: 9-13 nella sede Cri:di via Don Pietro Corsini 77 Albiano Magra; nel pomeriggio, invece, dalle ore 15,20-18 a: Caprigliola in piazza del Fosso con nostre strutture mobili appositamente attrezzate. Non occorre prenotarsi basta presentarsi con documento d’identità, per informazioni 0187: 415493; mail: [email protected]. L’evento a carattere regionale rientra nella campagna di prevenzione gratuita contro questo virus promossa dalla Regione Toscana. Si tratta di un test semplice ed indolore; si esegue in pochissimi minuti e non sono necessarie indicazioni particolari per il suo svolgimento, Consiste nel prelievo di una gocce di sangue tramite digito puntura che viene immediatamente analizzato. Nel caso che un soggetto fosse riscontrato positivo l’equipe di epatologi presenti, a differenza di altre simili iniziative, verrà visitato anche dal Prof. Dott. Ferruccio Bonino gastroenterologo ed epatologo di fama internazionale perché autore principale o coadiutore o senior delle pubblicazioni originali sulla scoperta dei virus dell’epatite D, C e B- HbeAg negativa.’’