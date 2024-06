Alla Cri di Albiano Magra domani il test gratuito mondiale di epigenetica S-Drive e le visite al seno

Grande colpo messo a segno da Rita Peroni esponente del Comitato locale della Croce Rossa di Albiano Magra Lunigiana. Domani sabato in occasione della consueta giornata mensile gratuita di prevenzione nota come ‘’ Albiano in salute tutto l’anno’’ che si tiene nella nota ‘’cittadella della salute’’ questo è infatti anche il Comitato Cri di Albiano di via Don Corsini 77 un test di valenza mondiale noto come S Drive . Diciamo subito che non è cruento cioè senza necessita di prelievo di sangue ed è epigenetico, si basa su un capello che viene analizzato con sofisticati strumentari. E’ bene dire che non è un test anti droga, anzi. Il test attualmente viene effettuato in alcuni centri del Paese, un colpo grosso quello di averlo ottenuto ad Albiano. Che cosa significa questo test ed altro lo spiega Giorgio Terziani Visiting Professor in Discipline del Benessere Saint George School - Brescia Divulgatore scientifico nell’ambito epigenetica, ambiente e prevenzione, nutraceutica, carenza di ossigeno e integrazione ottimale Co-Autore di “La Modulazione fisiologica di Ossigeno On Demand - l’ultima sfida della nutraceutica” edito da Edra Edizioni e “Nutraceutica e Nutrigenomica” edito da Tecniche Nuove. ‘’Con la scoperta del DNA - esordisce Terziani - abbiamo creduto che tutto fosse scritto nella nostra genetica e che nulla fosse modificabile. Con il passare degli anni, si è fatto strada un nuovo filone della genetica che prende il nome di “epigenetica”, grazie alla quale abbiamo invece la possibilità di cambiare completamente il punto di vista.’’

Dunque? ‘’ L’epigenetica infatti studia l’interazione fra il nostro DNA e l’ambiente, dimostrando come siano i fattori esterni a mutare la nostra espressione genica, cioè il modo in cui le nostre potenzialità genetiche si esprimono. Siamo abituati a pensare che il DNA nelle nostre cellule determini chi siamo e che sia finita lì. È qui che entra in campo appunto l’epigenetica, con lo studio dei meccanismi di regolazione del DNA, che risulta essere una struttura plastica e adattabile. Nutrizione, integrazione alimentare, allenamento fisico, gestione mentale e relazionale sono le leve con cui ottimizzare la nostra risposta epigenetica, migliorando la nostra condizione di benessere, e moltissimi aspetti di queste aree sono nelle nostre mani! L’aspetto più interessante di una modificazione epigenetica è che essa può avere luogo in risposta a stimoli ambientali esterni che riguardano, appunto, l’ambiente che ci circonda e il nostro stile di vita. ‘’

Il test epigenetico S-Drive che sarà effettuato gratuitamente Ad Albiano Magra in che consiste? ‘’permette di scoprire in modo assolutamente non invasivo attraverso un semplice bulbo del capello: il livello di metalli pesanti e tossine nel corpo ;se siamo affetti da elettrosmog nella nostra quotidianità; di quali vitamine, minerali, amminoacidi e antiossidanti siamo carenti :quali alimenti evitare o includere sulla base della rilevanza epigenetica del nostro DNA. Inoltre, sulla base dei risultati delle analisi, il test offre anche un protocollo di trattamento della durata di 90 giorni che struttura la nostra alimentazione, quali cibi evitare o includere, quali interferenze ambientali ci stanno danneggiando (ad esempio additivi, tossine, metalli, radiazioni) e come risolvere modificando il nostro ambiente e assumendo degli integratori specifici. Tutte queste soluzioni possono trasformare enormemente il nostro livello di benessere.’’

Terziani torniamo un momento all’’epigenetica : la si può definire la scienza che studia come i geni del nostro DNA sono attivati e disattivati dai fattori ambientali.? ‘’ Certamente è l’ambiente quindi che decide la nostra salute e per ambiente intendiamo: I cibi che mangiamo;l’attività fisica; le radiazioni elettromagnetiche a cui siamo esposti;le tossine che abbiamo ingerito o assorbito dai genitori in gravidanza ;lo stress ;Il nostro stato emotivo. La ricerca epigenetica svela infatti che l’ambiente controlla fino al 98% delle modalità di espressione di molti dei nostri geni. Il nostro stile di vita e persino il contenuto emotivo delle nostre esperienze sono elementi fondamentali nei..... processi e nelle reazioni chimiche, che attivano o disattivano parte del nostro DNA. Codificheranno esiti sfavorevoli per la salute, spianando la strada al disequilibrio fisico o creeranno un ambiente equilibrato favorevole alla longevità e alla resistenza alle malattie. L’ambiente controlla l’espressione dei geni e questo è un aspetto fondamentale per la salute delle cellule; esse infatti producono tessuti che, a loro volta, producono organi e infine i sistemi e l’intero organismo. Mi preme sottolineare che la Società Americana per il Cancro ha pubblicato una statistica che afferma che il 60% dei tumori sono evitabili cambiando stile di vita e dieta. Infatti solo il 5% dei cancri hanno a che vedere con l’ereditarietà e i geni, mentre il 95% dei cancri in effetti non ha nessuna connessione coi geni. Obesità, diabete in età giovanile, tumori, le malattie di tipo allergico e autoimmune, i disturbi del neuro-sviluppo e le malattie neuro-degenerative che stanno dilagando non sono causati dalla genetica. Quello che vediamo negli USA, dove 1 bambino su 59 è affetto da disturbi di spettro autistico, quando trenta anni fa eravamo a 1 su 2.000, è molto allarmante. Bisogna ragionare su che cosa fare. Bisogna impostare sempre di più una strategia di prevenzione primaria e di informazione corretta. Bisognerà mettere insicurezza la gravidanza, riducendo le interferenze negative, come ad esempio i pesticidi delle catene alimentari, gli inquinanti atmosferici, lo stress materno-fetale. Importante ripeto – conclude Giorgio Terziani - la prevenzione primaria anziché verso la terapia: prevenire è il vero futuro della nostra specie..» Sabato sarà effettuato dalla dottoressa Veronica Costi il test gratuito di audiometria tonale e vocale- Ricordo infine che stamani si terranno, come annunciato, le visite gratuite al seno del celebre senologo dott. Mario Valli.