Francesco Totti e Ilary Blasi, le accuse in tribunale: dai tradimenti al patrimonio

di Anna Spiotta - sabato 17 febbraio 2024

Il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi ha catturato l'attenzione pubblica, trasformandosi in una battaglia legale che tocca temi delicati come tradimenti, questioni patrimoniali e l'educazione dei figli. Dopo vent'anni di matrimonio, l'ex capitano della Roma e la conduttrice Mediaset si sono ritrovati in tribunale per affrontare queste questioni, con accuse reciproche che hanno alimentato il dibattito mediatico.

Tradimenti e Accuse Reciproche

La vicenda ha preso una svolta significativa quando Totti ha accusato pubblicamente Blasi di tradimento, un'accusa che lei ha fermamente negato, difendendosi attraverso un documentario e un libro. Da parte sua, Blasi ha accusato Totti di aver compromesso il loro matrimonio per intraprendere una nuova relazione con Noemi Bocchi. La questione di chi abbia tradito per primo è diventata centrale nel dibattito pubblico.

Questioni Patrimoniali e Mantenimento

Sul fronte patrimoniale, il tribunale ha inizialmente stabilito che Totti dovesse versare a Blasi 12.500 euro mensili per il mantenimento dei figli, oltre a 40.000 euro annui per le rette scolastiche. Inoltre, è stato deciso che Blasi e le figlie potessero rimanere nella villa familiare, di proprietà di Totti. Tuttavia, Totti ha successivamente richiesto una riduzione dell'assegno di mantenimento, sostenendo che Blasi guadagnasse più di lui, in particolare grazie ai proventi del documentario "Unica".

La Sentenza Provvisoria e le Possibilità di Accordo

Una sentenza provvisoria ha confermato l'assegnazione della villa familiare a Blasi, stabilendo inoltre che Totti dovesse versare 12.500 euro al mese per il mantenimento dei figli. Nonostante ciò, entrambi i coniugi hanno la possibilità di raggiungere un accordo in qualsiasi momento del processo, anche se spesso le ragioni emotive rendono difficile trovare una soluzione conciliativa.

Il Tradimento

Il tradimento, tema centrale della disputa, è un fenomeno complesso che può avere diverse interpretazioni e conseguenze all'interno delle relazioni. Studi psicologici evidenziano come il tradimento possa essere vissuto in modi diversi da uomini e donne, e come, nonostante il dolore che può causare, non sempre segni la fine di una relazione.