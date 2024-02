Divorzio Totti e Ilary: spunta il caso Cristian ... Fa il calciatore, si può mantenere da solo!

Il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, due delle figure più note del panorama italiano, sta attraversando una fase sempre più intricata. La separazione, che ha già visto momenti di tensione legati a presunti tradimenti e accuse reciproche, si arricchisce ora di un nuovo capitolo legato al mantenimento dei figli, in particolare del maggiorenne Cristian Totti.

Francesco Totti, ex capitano della Roma, sta cercando di ridurre l'assegno di mantenimento destinato alla quasi ex moglie Ilary Blasi, che attualmente ammonta a 12.500 euro mensili. La motivazione dietro questa richiesta risiede nella situazione lavorativa di Cristian, il figlio maggiorenne della coppia, che ha recentemente firmato un contratto con il Rayo Vallecano, una squadra di calcio di Madrid. Secondo Totti e i suoi legali, il contratto di Cristian, seppur di durata limitata e con uno stipendio modesto, renderebbe il ragazzo autosufficiente e quindi non necessitante del sostegno economico del padre.

La questione del mantenimento di Cristian si inserisce in un contesto legale già complesso, caratterizzato da accuse reciproche tra Totti e Blasi che vanno dall'abbandono dei minori a presunti tradimenti, fino alle spese sostenute da Totti in gioco d'azzardo. Inoltre, la battaglia legale ha visto emergere dettagli sulle condizioni finanziarie di entrambi, con Ilary Blasi che sembrerebbe essere in una posizione economica più solida rispetto a Totti.

Il processo di divorzio, che continua a tenere banco nell'opinione pubblica italiana, promette ulteriori sviluppi e possibili colpi di scena, con la prossima udienza fissata per il 31 maggio 2024. La situazione di Cristian Totti e la richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento rappresentano solo l'ultimo degli elementi che rendono questa separazione una delle più seguite e discusse degli ultimi anni.