Matteo Berrettini e Andy Murray: Sfida al Miami Open 2024, Orari TV e Diretta Streaming

Miami Open 2024, uno degli appuntamenti più attesi è senza dubbio il confronto tra Matteo Berrettini e Andy Murray. Questo match, che si svolge oggi, mercoledì 20 marzo, rappresenta un momento cruciale per entrambi gli atleti, con Berrettini che cerca di consolidare il suo ritorno in campo dopo un periodo di assenza dovuto a infortunio e Murray, ex numero 1 del mondo, che continua a dimostrare la sua resilienza e competenza sul campo.

Berrettini, 27 anni, arriva a questo incontro dopo aver raggiunto la finale nel Challenger di Phoenix, un torneo che ha segnato il suo ritorno alle competizioni dopo più di sei mesi di stop. Il romano, che si è iscritto al torneo di Miami grazie al ranking protetto, affronta Murray, 36 anni, in una sfida che promette scintille. Berrettini è attualmente in vantaggio nei precedenti con un punteggio di 3-2, ma è Murray ad aver vinto l'ultimo incontro tra i due, un match al cardiopalma all'Australian Open 2023, dove ha annullato un match point a Berrettini, vincendo 7-6 al terzo set.

L'incontro tra Berrettini e Murray è programmato per non iniziare prima delle ore 19:30 italiane e sarà trasmesso in diretta da Sky Sport (Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Max). Per gli appassionati che non possono assistere alla partita in televisione, sarà possibile seguire l'evento in diretta streaming tramite Sky Go e Now, garantendo così a tutti la possibilità di non perdere questo emozionante confronto.

Il Miami Open 2024 si conferma così come uno dei tornei più attesi e seguiti del circuito ATP, capace di offrire incontri di alto livello e di grande interesse per gli appassionati di tennis di tutto il mondo. La partita tra Berrettini e Murray non fa eccezione, promettendo di essere un momento di grande tennis e di intensa competizione.