Matteo Berrettini e Melissa Satta si sono lasciati: la fine di un amore tra sport e spettacolo

di Redazione Zazoom - martedì 20 febbraio 2024

Matteo Berrettini e Melissa Satta hanno deciso di prendere strade separate. La conferma arriva direttamente dal tennista italiano che, durante una conferenza stampa, ha risposto alle domande sulla sua vita privata, confermando le voci di una crisi tra lui e la showgirl e conduttrice televisiva. Berrettini ha espresso il suo rispetto e stima per Melissa, sottolineando la bellezza e l'intensità del loro rapporto, pur non volendo entrare nei dettagli della loro separazione. Ha ringraziato Satta per i momenti condivisi, nonostante le difficoltà.

La coppia era stata insieme per circa un anno, durante il quale Melissa era stata una presenza costante negli angoli di Berrettini durante i tornei internazionali. Tuttavia, il tennista ha affrontato un periodo difficile a livello fisico, che ha influenzato la sua carriera. Berrettini ha anche affrontato critiche e insinuazioni riguardanti l'impatto della sua relazione con Satta sulle sue prestazioni, critiche che entrambi hanno cercato di smentire.

Melissa Satta, da parte sua, ha parlato delle difficoltà incontrate a causa dell'attenzione mediatica, menzionando insulti e commenti negativi sui social media, che hanno anche trovato spazio su alcuni giornali. Nonostante le sfide, entrambi sembrano aver mantenuto un atteggiamento positivo rispetto alla loro esperienza insieme.