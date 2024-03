Matteo Berrettini avvistato con Federica Lelli: nuovo amore dopo Melissa Satta?

Il tennista italiano Matteo Berrettini è stato recentemente visto in compagnia di Federica Lelli, nota per essere stata la fidanzata del cantante Ultimo. Questo avvistamento arriva dopo la conferma della fine della relazione di Berrettini con Melissa Satta, modella e presentatrice televisiva, con cui il tennista aveva reso pubblica la loro storia a gennaio 2023.

Le immagini che mostrano Berrettini e Lelli insieme a pranzo a Roma sono state divulgate in esclusiva da RTL 102.5. Nonostante il crescente interesse mediatico, né Berrettini né Lelli hanno confermato o smentito le voci di un possibile flirt. La situazione sentimentale di Berrettini è stata oggetto di attenzione anche in passato, con la Satta che ha affrontato episodi di bullismo e sessismo online durante la loro relazione.

Federica Lelli è stata precedentemente legata a Ultimo, con cui è rimasta in buoni rapporti dopo la fine della loro relazione, come dimostrato dalla sua presenza al concerto dell'artista a San Siro. La loro storia ha ispirato alcune delle canzoni di Ultimo, tra cui 22 settembre.

La vita privata di Berrettini è stata spesso al centro dell'attenzione, con il tennista che ha dovuto affrontare critiche e pressioni mediatiche durante i periodi di infortunio e calo di forma. La sua ex fidanzata Satta ha anche minacciato azioni legali contro i media per le affermazioni offensive pubblicate in seguito alla loro separazione.

Attualmente, la situazione sentimentale di Berrettini rimane un argomento di speculazione, con i fan e i media in attesa di conferme ufficiali riguardo la natura della sua relazione con Federica Lelli.