Anticipazioni PresaDiretta: argomenti puntata stasera in Tv 18 marzo 2024

Stasera 18 marzo 2024, Rai 3 trasmetterà un episodio speciale di PresaDiretta, intitolato Stop ai Veleni, condotto da Riccardo Iacona. Questa puntata si concentrerà sui PFAS (sostanze per- e polifluoroalchiliche), noti anche come inquinanti eterni a causa della loro persistenza nell'ambiente e nel corpo umano. La trasmissione esplorerà i pericoli che queste sostanze rappresentano per la salute pubblica e l'ambiente, con un'attenzione particolare alla situazione in Italia, uno dei paesi europei più colpiti dalla contaminazione da PFAS.

I PFAS sono un gruppo di oltre 4.700 sostanze chimiche artificiali, utilizzate in una vasta gamma di prodotti di consumo per le loro proprietà idro- e oleo-repellenti. Queste sostanze sono estremamente persistenti nell'ambiente e nell'organismo umano, e possono avere effetti negativi sulla salute, tra cui danni al fegato, malattie della tiroide, obesità, problemi di fertilità e cancro.

L'episodio di PresaDiretta mira a sensibilizzare il pubblico sui rischi associati ai PFAS e sulla necessità di un'azione decisiva per limitare la loro diffusione. Nonostante alcuni paesi europei, come Germania, Danimarca, Svezia, Norvegia e Paesi Bassi, abbiano richiesto il divieto dei PFAS, l'Italia non ha ancora preso una posizione definitiva in merito.

La trasmissione includerà interviste con esperti e testimonianze di persone colpite dalla contaminazione da PFAS, offrendo una panoramica completa del problema e delle sue implicazioni per la salute e l'ambiente.