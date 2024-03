Anticipazioni Le indagini di Lolita Lobosco 3, stasera in tv su Rai 1 la terza puntata Terrarossa

La terza puntata della serie televisiva Le Indagini di Lolita Lobosco 3 è pronta a catturare l'attenzione degli spettatori questa sera su Rai 1. L'appuntamento è fissato per le 21:25, quando Luisa Ranieri tornerà a vestire i panni del vicequestore Lolita Lobosco, personaggio amato e seguito dal pubblico italiano.

Nel corso di questa puntata, intitolata Terrarossa, Lolita si troverà ad affrontare un caso che la tocca profondamente sul piano emotivo. La vicenda ruota attorno al tragico suicidio di una giovane imprenditrice agricola, un evento che scatena in Lolita una serie di dubbi e sospetti. La vicequestore è convinta che dietro a questa morte possa celarsi un omicidio mascherato e si impegna a fondo per scoprire la verità.

Il caso assume contorni ancora più personali quando si scopre che la vittima è una persona molto importante per Lolita, al punto da spingerla a prendere decisioni drastiche che influenzano anche la sua vita sentimentale. La tensione aumenta quando Angelo, figura legata al passato di Lolita, fa un ritorno inaspettato e potrebbe portare un'intuizione capace di cambiare le carte in tavola.

La serie, prodotta da Bibi Film Tv e Zocotoco in collaborazione con Rai Fiction, è liberamente tratta dai romanzi di Gabriella Genisi e vanta la regia di Renato De Maria. Gli appassionati potranno seguire la puntata in diretta streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay, oltre che sulla tradizionale programmazione televisiva.