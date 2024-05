Anticipazioni Uomini e Donne oggi 20 maggio 2024: cacciata di Ernesto

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, lunedì 20 maggio 2024, alle ore 14:45 su Canale 5. La puntata di oggi vedrà accorpati il Trono Classico e il Trono Over. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

In primo piano, la cacciata di Ernesto dal programma. Questo avviene a causa di una segnalazione che ha rivelato che il cavaliere ha un’altra donna fuori dalla trasmissione. Nel corso delle puntate in onda questa settimana, scopriremo anche la scelta di Daniele Paudice, che deve decidere tra Marika e Gaia. Secondo le anticipazioni (attenzione, spoiler), alla fine sceglierà Gaia. Negli ultimi giorni, infatti, su TikTok, Marika si è sfogata ammettendo indirettamente di esserci rimasta molto male per non essere stata la scelta di Daniele: “Qualcuno mi spieghi perché una frequentazione di nemmeno qualche settimana faccia più male della mia ex relazione di anni e anni”, ha scritto sui social.

Uomini e Donne: streaming e diretta tv

Dove vedere Uomini e Donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, lunedì 20 maggio 2024, sarà trasmessa – come sempre – su Canale 5 alle ore 14:45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Infinity o Witty TV.