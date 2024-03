Uomini e Donne, Anticipazioni 29 Febbraio 2024: Asmaa e Diego, la fine di un capitolo

Nella puntata di "Uomini e Donne" del 29 febbraio 2024, in onda su Canale 5 alle 14:45, si chiuderà il capitolo legato ad Asmaa e Diego Tavani, che non hanno trovato un punto d'incontro. L'attenzione si sposterà su Brando Ephrikian, che si trova a un punto cruciale del suo percorso. Nel segmento senior del programma, si parlerà di Ernesto Russo, Barbara De Santi e Silvio Venturato.

Anticipazioni 29 Febbraio 2024

Ernesto ha avuto un appuntamento con Jasminka, ma quest'ultima ha deciso di chiudere subito dopo. Raffaella Scuotto, delusa e ferita, darà un ultimatum a Brando, manifestando la sua fatica nel continuare il percorso nel dating show.

Il programma, ideato e condotto da Maria De Filippi, va in onda su Canale 5 dal 1996 e ha subito un cambio di format nel 2001, diventando un programma per incontri. La puntata sarà disponibile anche in live streaming sull'app Mediaset Play o Witty Tv.