Pechino Express 2024: stasera in Tv seconda tappa nel Nord Vietnam

La seconda tappa di Pechino Express - La rotta del Dragone si svolgerà stasera, con le coppie ancora in competizione che affronteranno un percorso avventuroso nell'estremo nord del Vietnam, vicino al confine con la Cina. La trasmissione sarà disponibile in esclusiva su Sky e in streaming su Now.

Il viaggio di questa sera inizierà da Lang Son e si snoderà attraverso Dong Dang, Hung Viet e Phúc Sen, dove le coppie dovranno firmare il libro rosso. Questa tappa intermedia è cruciale e richiederà ai concorrenti di percorrere un totale di 180 chilometri con zaino in spalla.

I viaggiatori saranno guidati dal conduttore Costantino Della Gherardesca e dall'inviato speciale Fru, che li accompagneranno alla scoperta di paesaggi mozzafiato e tradizioni antiche. Tuttavia, il percorso nasconde anche imprevisti e colpi di scena.

La coppia dei Romagnoli, vincitori della prima tappa, riceverà la busta nera da Costantino Della Gherardesca, che determinerà se la puntata sarà eliminatoria o meno. A Phúc Sen, i primi a raggiungere il traguardo e a firmare il libro rosso otterranno l'immunità e il diritto a partecipare alla terza tappa, oltre a un'esperienza rilassante rispetto alla corsa.

Le otto coppie in gara includono I Caressa, I Pasticcieri, I Fratm, I Romagnoli, I Brillanti, I Giganti, Le Amiche e Italia-Argentina. La competizione è parte di un viaggio che attraverserà anche Laos e Sri Lanka, con un totale di oltre 5.000 chilometri da percorrere.

I concorrenti hanno a disposizione solo uno zaino con una dotazione minima e 1 euro al giorno in valuta locale per affrontare le sfide e sopravvivere lungo il percorso.