Pechino Express 2024: Al via l'11esima edizione con la Rotta del Dragone

Pechino Express 2024 torna in grande stile con l'11esima edizione, intitolata La Rotta del Dragone, che prenderà il via oggi, giovedì 7 marzo 2024, alle 21.15 su Sky Uno. Quest'anno, il viaggio avventuroso e ricco di sfide attraverserà paesaggi mozzafiato e culture affascinanti, partendo dal Vietnam del nord, passando per il Laos, e concludendo nello Sri Lanka.

Il cast di questa edizione vede otto coppie pronte a sfidarsi in un percorso che promette di essere tra i più emozionanti: tra i concorrenti troviamo Fabio Caressa con la figlia Eleonora, i fratelli Carrara noti come I Pasticcieri, e altre coppie formate da personaggi dello spettacolo, dello sport e non solo. La conduzione è affidata a Costantino Della Gherardesca, al timone del programma per il decimo anno, affiancato quest'anno da Gianluca Fru dei The Jackal.

Una delle novità più significative di questa edizione è il premio finale, che sarà devoluto a sostegno di una ONG operante nei paesi visitati, sottolineando così l'impegno sociale del programma.

Le coppie di Pechino Express 11

Le Amiche: Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo

I Brillanti: Nancy Brilli e Pierluigi Iorio

I Caressa: Fabio ed Eleonora Caressa

I Fratm: Artem e Antonio Orefice

I Giganti: Kristian Ghedina e Francesca Piccinini

ItaliaArgentina: Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi

I Pasticcieri: Damiano e Massimiliano Carrara

I Romagnoli: Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi