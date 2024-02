Kristian Ghedina e Francesca Piccinini: I Giganti di Pechino Express 2024

L'ex sciatore Kristian Ghedina e l'ex pallavolista Francesca Piccinini formano la coppia dei "Giganti" nella nuova edizione di "Pechino Express", il reality show di Sky Uno che prenderà il via il 7 marzo 2024. La competizione, condotta da Costantino della Gherardesca e con la partecipazione di Gianluca "Fru" Colucci come inviato speciale, vedrà otto coppie di concorrenti affrontare "La rotta del Dragone", un percorso che toccherà Vietnam, Laos e Sri Lanka.

Ghedina, nato il 20 novembre 1969 a Pieve di Cadore, è noto per la sua carriera nello sci alpino e per le sue successive esperienze nel mondo dell'automobilismo e della televisione. Nella vita privata, è legato sentimentalmente a Patrizia Auer, con cui ha una famiglia. I fan possono seguire l'ex campione anche sul suo profilo Instagram ufficiale.

Francesca Piccinini, celebre ex pallavolista azzurra, affianca Ghedina in questa avventura che promette di mettere alla prova le abilità fisiche e strategiche dei partecipanti. La nuova edizione di "Pechino Express" si preannuncia ricca di sfide e sorprese, con un cast variegato che include personaggi noti dello sport, dello spettacolo e della televisione.

Le puntate del programma saranno trasmesse ogni giovedì in prima serata su Sky Uno e in streaming su Now, con la possibilità di seguirle in chiaro su Tv8 in un secondo momento.