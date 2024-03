Europa League: Orari e canali per le partite di ritorno degli ottavi di Roma, Milan e Atalanta

Le squadre italiane Roma, Milan e Atalanta sono pronte per le gare di ritorno degli ottavi di finale di Europa League, in programma oggi, giovedì 14 marzo 2024. Ecco i dettagli su orari e dove seguire le partite in diretta.

- Roma vs Brighton: La Roma, allenata da Daniele De Rossi, affronta il Brighton al Falmer Stadium con calcio d'inizio alle 21:00. La squadra capitolina riparte dal vantaggio di 4-0 ottenuto nell'andata. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn e sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252, oltre che in streaming su Dazn, Now e Sky Go.

- Milan vs Slavia Praga: Il Milan di Stefano Pioli gioca contro lo Slavia Praga all'Eden Arena, con inizio alle 18:45. I rossoneri cercano di confermare il successo di 4-2 dell'andata. La trasmissione del match è prevista su Dazn, Sky Sport Uno e Sky Sport 253, e in streaming su Dazn, Sky Go e Now.

- Atalanta vs Sporting: L'Atalanta ospita lo Sporting, con l'incontro che inizia alle 21:00. Dopo l'1-1 dell'andata, la squadra bergamasca punta alla qualificazione. Il match sarà disponibile in diretta su Dazn e sui canali Sky Sport, oltre che in streaming su Dazn, Sky Go e Now.