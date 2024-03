Europa League 2024: calendario ottavi di finale e dove vedere le partite

L'Europa League entra nella fase cruciale degli ottavi di finale, con le partite in programma tra il 6 e il 7 marzo 2024. Tra le squadre italiane in lizza, Atalanta, Roma e Milan si preparano a sfidare rispettivamente Sporting Lisbona, Brighton & Hove Albion e Slavia Praga.

Calendario e Orari delle Partite

- 6 marzo 2024

- Sporting Lisbona vs Atalanta, ore 18:45.

- 7 marzo 2024

- Qarabag vs Bayer Leverkusen, ore 18:45.

- Roma vs Brighton, ore 18:45.

- Sparta Praga vs Liverpool, ore 18:45.

- Olympique Marsiglia vs Villarreal, ore 21:00.

- Benfica vs Rangers, ore 21:00.

- Friburgo vs West Ham, ore 21:00.

- Milan vs Slavia Praga, ore 21:00.

Dove Vedere le Partite

Le partite saranno trasmesse in diretta TV su Sky Sport e in streaming su DAZN, NOW e Sky Go. Inoltre, la partita tra Milan e Slavia Praga sarà trasmessa in chiaro su TV8, offrendo ai tifosi l'opportunità di seguire l'azione senza costi aggiuntivi.

Informazioni Aggiuntive

La fase a eliminazione diretta dell'Europa League 2023-2024 promette emozioni e sfide avvincenti, con le squadre che mirano a raggiungere la finale prevista per il 22 maggio 2024 all'Aviva Stadium di Dublino. Ogni incontro sarà cruciale per determinare chi avanzerà nel torneo e chi dovrà dire addio ai sogni di gloria europea.

Per ulteriori dettagli sulle partite, inclusi aggiornamenti in tempo reale e analisi post-partita, i tifosi possono consultare le piattaforme di streaming e i siti web ufficiali delle emittenti, oltre a seguire la copertura live offerta da portali sportivi e canali di notizie.