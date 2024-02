Sorteggi Ottavi Europa League 2024: Roma, Atalanta e Milan conoscono le loro avversarie

Il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League, tenutosi a Nyon il 23 febbraio 2024, ha delineato il percorso delle squadre italiane ancora in corsa per il prestigioso trofeo. La Roma affronterà il Brighton, l'Atalanta si misurerà contro lo Sporting Lisbona, mentre il Milan se la vedrà con lo Slavia Praga.

L'Atalanta, testa di serie, giocherà la gara di andata in trasferta il 5 marzo, anticipando di due giorni rispetto agli altri incontri a causa della contemporaneità con la partita del Benfica, un'altra squadra portoghese. Gli orobici ritrovano lo Sporting Lisbona, squadra già affrontata e battuta nei gironi, con una vittoria in trasferta e un pareggio in casa.

La Roma, che ha superato il Feyenoord negli spareggi, si troverà di fronte il Brighton, guidato dall'allenatore italiano Roberto De Zerbi. Questo incrocio rappresenta una sfida inedita per i giallorossi, che cercheranno di sfruttare al meglio il doppio confronto per accedere ai quarti di finale.

Il Milan, qualificatosi agli ottavi dopo aver eliminato il Rennes, affronterà lo Slavia Praga. I rossoneri, che hanno già incrociato i cechi in passato, puntano a superare questo ostacolo per proseguire il loro cammino europeo. La squadra di Stefano Pioli giocherà l'andata in casa il 7 marzo, con il ritorno fissato per il 14 marzo.

Le partite di andata si disputeranno il 7 e il 14 marzo, fungendo da preludio a un nuovo sorteggio che verrà effettuato il 15 marzo per definire gli accoppiamenti dei quarti di finale. Le semifinali sono in programma il 2 e il 9 maggio, mentre la finale si terrà il 22 maggio all'Aviva Stadium di Dublino.

Questi accoppiamenti rappresentano sfide interessanti per le squadre italiane, che dovranno affrontare avversari di diverso calibro e tradizione europea. L'Atalanta e il Milan sembrano avere sorteggi relativamente favorevoli, mentre la Roma dovrà superare l'ostacolo rappresentato dal Brighton per continuare il suo percorso in Europa League.