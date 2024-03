Milan-Slavia Praga: Formazioni e dove vedere l'ottavo di Europa League

La notte europea di San Siro si accende con l'andata degli ottavi di finale di UEFA Europa League: il Milan ospita lo Slavia Praga. Dopo la vittoria in campionato contro la Lazio, i rossoneri di Stefano Pioli si preparano ad affrontare una delle sorprese continentali di questa stagione, lo Slavia Praga, che arriva dal pareggio nel derby contro lo Sparta.

Probabili Formazioni

Il Milan si schiererà presumibilmente con un 4-2-3-1: Maignan in porta; difesa composta da Calabria, Thiaw, Gabbia e Theo Hernandez; a centrocampo Bennacer e Reijnders, mentre il tridente offensivo vedrà Pulisic, Loftus-Cheek e Leao supportare l'attaccante Giroud.

Dove Vedere la Partita

Il match sarà trasmesso su Sky Sport e su DAZN, disponibile anche su Now Tv e Sky Go per chi preferisce lo streaming. Inoltre, la partita sarà visibile in chiaro su TV8, offrendo a tutti i tifosi la possibilità di seguire l'importante incontro. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 21:00 del 7 marzo 2024.