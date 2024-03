Replica Jannik Sinner Ben Shelton in tv: canale Orari e Streaming

Jannik Sinner ha superato Ben Shelton negli ottavi di finale del prestigioso torneo Masters 1000 di Indian Wells, mantenendo il suo record perfetto nel 2024 con una serie di 18 vittorie consecutive. La partita, che si è conclusa con il punteggio di 7-6(4), 6-1, ha visto Sinner raggiungere un importante traguardo: la sua 150esima vittoria su campi in cemento a livello di tour.

Per gli appassionati che non hanno avuto l'opportunità di assistere al match in diretta, Sky Sport Tennis (canale 203) proporrà la replica dell'incontro tra Sinner e Shelton. Gli orari previsti per la messa in onda sono in tarda mattinata e nel pomeriggio. Inoltre, gli utenti Sky potranno fruire della partita anche in streaming, utilizzando l'applicazione Sky Go, disponibile sia per PC che per dispositivi mobili.

Il successo di Sinner su Shelton non è solo un'ulteriore conferma del suo eccellente stato di forma, ma anche una rivincita, dato che l'americano aveva sconfitto l'altoatesino a ottobre a Pechino. Ora, con l'obiettivo di continuare il suo percorso vincente, Sinner si prepara per la sfida dei quarti di finale contro il ceco Jiri Lehecka, che ha sorpreso tutti eliminando giocatori del calibro di Andrey Rublev e Stefanos Tsitsipas.

I fan del tennis italiano possono seguire gli aggiornamenti e le interviste su Sky Sport 24, oltre a godere della funzionalità Sky Sport Plus per accedere a tutte le partite in programma sui nove campi di gioco coperti dalle telecamere ATP e WTA. Con la possibilità di assistere alle repliche e agli highlights, gli spettatori non perderanno nulla dell'azione di Indian Wells e potranno continuare a tifare per Sinner nel suo cammino verso il titolo.