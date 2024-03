Anticipazioni Boss in incognito: L'azienda Urbani Tartufi, chi è Andrea Pascolini

Rai 2 presenta una nuova avventura di Boss in Incognito con Max Giusti, questa volta all'interno dell'azienda Urbani Tartufi. La puntata, in onda il 11 marzo 2024 alle 21.20, offre uno sguardo approfondito sul mondo della raccolta e trasformazione del tartufo, portando alla luce le dinamiche interne di un'azienda che si è affermata a livello globale.

Urbani Tartufi, con sede a Scheggino e una presenza significativa a Manhattan, New York, domina il 70% del mercato mondiale del tartufo, vantando un fatturato di 80 milioni di euro e 150 dipendenti nella sola sede umbra. L'episodio segue Andrea Pascolini, direttore generale dell'azienda, nel suo ruolo incognito tra i dipendenti, offrendo una prospettiva unica sulle operazioni quotidiane e sulle persone che contribuiscono al successo di Urbani Tartufi.

Max Giusti, insieme ai dipendenti ignari, partecipa attivamente all'Accademia Urbani, contribuendo alla creazione di un menu da showcooking e immergendosi nelle varie fasi della produzione e commercializzazione del tartufo. Questa esperienza permette un incontro diretto tra dirigenti e lavoratori, promuovendo una maggiore comprensione reciproca e valorizzando il lavoro di squadra all'interno dell'azienda.

La trasmissione è disponibile anche in streaming su RaiPlay, consentendo agli spettatori di seguire Boss in Incognito sia in diretta che on demand.

Chi è Andrea Pascolini

Andrea Pascolini è il Direttore Generale di Urbani Tartufi S.R.L., un'azienda leader a livello mondiale nel settore della raccolta e trasformazione del tartufo. Con sede in Italia, Pascolini ha contribuito significativamente alla crescita e al successo dell'azienda, che si distingue per la sua presenza globale, inclusa una prestigiosa sede a Manhattan, New York. Urbani Tartufi, fondata nel 1852 a Scheggino in Umbria, oggi vanta una presenza in oltre 70 Paesi del mondo.

Pascolini ha giocato un ruolo chiave nell'espansione e nell'innovazione dell'azienda, come dimostrato dall'investimento di 8 milioni di euro per ampliare uno stabilimento dedicato al tartufo, sottolineando l'impegno di Urbani Tartufi verso la crescita e la sostenibilità. Inoltre, ha partecipato attivamente a iniziative volte a promuovere la filiera produttiva del futuro, collaborando con altri leader aziendali per sviluppare strategie innovative.

Il suo approccio alla gestione include un forte impegno verso la digitalizzazione e l'internazionalizzazione, considerate le chiavi del successo aziendale di Urbani Tartufi. Pascolini riconosce l'importanza di integrare le nuove tecnologie e di espandere la presenza dell'azienda sui mercati internazionali come parte integrante del DNA di Urbani Tartufi.

Andrea Pascolini ha partecipato al programma televisivo Boss in Incognito su Rai 2, dove, sotto mentite spoglie, ha avuto l'opportunità di incontrare e lavorare a stretto contatto con i suoi dipendenti. Questa esperienza gli ha permesso di comprendere meglio le sfide quotidiane dei suoi collaboratori e di valorizzare ulteriormente il lavoro di squadra all'interno dell'azienda.