Incidente Treviso: Marika Loprese perde la vita in uno scontro fFrontale

Un tragico incidente stradale si è verificato ieri sera, causando la morte di Marika Loprese, 19 anni, di Mareno di Piave, e il ferimento di altre quattro persone, tra cui un minorenne. L'incidente è avvenuto all'incrocio tra via Baver e via Colbassa, lungo la variante di Pianzano, poco distante dall'uscita della A28.

La giovane, che avrebbe dovuto partecipare a una festa con amici, viaggiava a bordo della sua Suzuki Swift quando, per cause ancora da accertare, si è scontrata frontalmente con un Maggiolone Volkswagen. Marika Loprese è morta sul colpo, mentre le sue due amiche, di 18 e 17 anni, sono state trasportate in ospedale in condizioni gravi ma non in pericolo di vita.

Anche gli occupanti del Maggiolone, una madre 38enne e suo figlio di 14 anni, hanno riportato ferite, ma di entità più lieve, e sono stati trasportati all'ospedale di Conegliano per le cure del caso.

La dinamica dell'incidente è al momento oggetto di indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Conegliano, che hanno effettuato i rilievi del caso e deviato il traffico nella zona dell'incidente.

L'incrocio dove si è verificato il tragico evento era già stato segnalato come particolarmente pericoloso in un esposto presentato nel novembre scorso, a causa della sua predisposizione a incidenti anche gravi.

