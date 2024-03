Anticipazioni Amici 2023-2024: chi è stato eliminato oggi 10 marzo

Amici 2023-2024: Eliminazioni e Ultimi Ingressi al Serale del 10 Marzo

Nella puntata del 10 marzo del talent show Amici, condotto da Maria De Filippi e trasmesso su Canale 5, si sono verificate importanti eliminazioni e sono stati assegnati gli ultimi posti per la fase serale del programma. Tra i concorrenti che hanno ottenuto l'ambita maglia d'oro figurano Kumo, Ayle, Sahra, Giovanni e Lil Jolie. Tuttavia, non tutti gli allievi hanno avuto la stessa fortuna: Nahaze e Kia sono stati eliminati, secondo le ipotesi emerse prima della messa in onda.

La competizione si intensifica man mano che si avvicina la fase serale, con i partecipanti che si esibiscono per garantirsi un posto e continuare il loro percorso nel talent. La puntata ha visto anche la presenza di ospiti speciali e anticipazioni riguardanti i cambi di squadra tra gli allievi.

Per i fan del programma, Amici rappresenta un appuntamento fisso, con la possibilità di seguire le puntate in diretta tv o in streaming ogni domenica alle ore 14. Con l'assegnazione delle ultime maglie dorate, la classe del Serale di Amici 23 è ora completa, promettendo ulteriori sviluppi e performance emozionanti nelle settimane a venire.