Incidente mortale a Treviso: 19enne perde la vita, quattro feriti

Un tragico incidente stradale si è verificato a Godega di Sant'Urbano, in provincia di Treviso, causando la morte di una giovane di 19 anni e il ferimento di altre quattro persone. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio del 9 marzo, all'incrocio tra via Baer e la variante della Provinciale 41 di Pianzano. Le squadre di soccorso, tra cui i vigili del fuoco, sono intervenute prontamente sul luogo dell'incidente. Le quattro persone ferite sono state trasportate in ospedale per ricevere le cure necessarie.