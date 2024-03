Jannik Sinner debutta a Indian Wells contro Thanasi Kokkinakis: dove vederla in diretta tv

Il tennista italiano Jannik Sinner è pronto a scendere in campo per il suo primo match nel prestigioso torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells. Affronterà l'australiano Thanasi Kokkinakis in una partita che promette scintille e che vedrà Sinner impegnato a confermare il suo stato di forma.

Il BNP Paribas Open 2024, che si svolge dal 6 al 17 marzo, vede la partecipazione dei migliori giocatori del mondo, tra cui Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Andrey Rublev, oltre al nostro Sinner. Il torneo si tiene presso l'Indian Wells Tennis Garden in California e rappresenta la 47ª edizione dell'evento ATP Masters 1000.

I fan potranno seguire l'evento in diretta su Tennis TV e attraverso i canali social ufficiali del torneo, utilizzando l'hashtag TennisParadise. Per quanto riguarda i premi, il vincitore del singolare maschile si aggiudicherà $1,100,000 e 1000 punti ATP, mentre il montepremi totale dell'evento è di $9,495,555.

Il match tra Sinner e Kokkinakis è atteso con grande interesse, e gli appassionati di tennis potranno assistere alla partita in diretta televisiva e streaming, verificando gli orari di trasmissione sui canali ufficiali.

Carlos Alcaraz è il campione in carica del singolare maschile, avendo vinto l'edizione 2023 del BNP Paribas Open con una vittoria in finale contro Daniil Medvedev. Nel doppio, Rohan Bopanna e Matthew Ebden hanno trionfato nell'ultima edizione.

Sinner, attualmente tra i primi giocatori del ranking ATP, cerca di lasciare il segno in questo inizio di stagione nel circuito Masters 1000, e il match contro Kokkinakis rappresenta un'importante prova in questo senso.