Doc 3 - Nelle tue mani, Finale Stasera su Rai 1: le anticipazioni 7 marzo 2023

La terza stagione di Doc - Nelle tue mani si conclude stasera, 7 marzo 2024, con l'ottava e ultima puntata in onda su Rai 1 dalle 21.30. Questo appuntamento finale promette di essere ricco di emozioni e colpi di scena, concludendo le vicende dei personaggi amati dal pubblico.

Nel corso dell'ultima puntata, vedremo il finale del percorso di Federico all'Ambrosiano e una decisione inaspettata di Martina che sconvolgerà l'intera squadra di Doc. Inoltre, le anticipazioni rivelano momenti di forte intimità tra Agnese e Andrea, suggerendo un finale carico di emozioni.

La serie, che ha visto Luca Argentero nei panni del protagonista Andrea Fanti, ha mantenuto un'audience stabile con circa 4,5 milioni di spettatori a puntata, confermandosi come una delle fiction più seguite su Rai 1. La trama ha coinvolto i telespettatori attraverso le vicende professionali e personali dei medici del policlinico Ambrosiano, con particolare attenzione ai nuovi specializzandi e ai loro sviluppi.

Il successo di Doc - Nelle tue mani si riflette anche negli ascolti, con la serie che ha registrato numeri significativi, battendo la concorrenza nelle serate di messa in onda.

Per chi non potrà seguire la puntata in diretta televisiva, sarà possibile guardarla in contemporanea streaming su RaiPlay, assicurando così a tutti i fan la possibilità di assistere al gran finale.

In attesa di scoprire come si concluderanno le storie di Andrea, Agnese e degli altri personaggi, il pubblico si prepara a dire addio a una delle serie più amate degli ultimi anni, sperando in future novità che possano eguagliare il successo di Doc - Nelle tue mani.