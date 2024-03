Scaletta Michelle Impossibile & Friends prima puntata: ospiti e anticipazioni

Michelle Hunziker torna in prima serata con Michelle Impossible & Friends, uno show che promette intrattenimento e grandi ospiti. La prima puntata di questa terza edizione andrà in onda mercoledì 6 marzo 2024, alle 21.35 su Canale 5 e sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.

Tra gli ospiti annunciati per questa serata troviamo nomi di spicco del panorama italiano e internazionale: Andrea Bocelli, Gerry Scotti, Lorella Cuccarini, Claudio Santamaria e Francesca Michielin. Inoltre, la presenza di Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker, è confermata con un ruolo speciale durante lo show.

Il format dello show rimane fedele alle edizioni precedenti, offrendo un mix di interviste, esibizioni musicali e momenti di comicità. Tra gli ospiti fissi, ritroviamo Katia Follesa, la Gialappa’s Band e il Mago Forest, che contribuiranno a creare un'atmosfera unica e divertente.

La direzione musicale è affidata al maestro Valeriano Chiaravalle, mentre la regia è curata da Luigi Antonini. Questa edizione di Michelle Impossible & Friends si preannuncia ricca di sorprese e momenti indimenticabili, confermando Michelle Hunziker come una delle protagoniste più amate della televisione italiana.

Non perdete l'appuntamento con Michelle Impossible & Friends per una serata all'insegna del divertimento e dell'emozione.