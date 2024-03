Chi l'ha visto, anticipazioni stasera in tv e casi 6 marzo 2024

La puntata di Chi l'ha visto? in onda il 6 marzo 2024 su Rai 3 si concentrerà sui casi di Liliana Resinovich e Antonella Di Massa, oltre a dedicare spazio ad altri casi, sia nuovi che vecchi. Liliana Resinovich, pensionata di 63 anni, è scomparsa da Trieste il 14 dicembre 2021, e il suo corpo è stato ritrovato il 5 gennaio 2022 in un sacco della spazzatura. L'autopsia ha rivelato che la causa della morte è stato uno scompenso cardiaco acuto. La puntata aprirà con il caso della morte di Liliana Resinovich, suscitando perplessità tra il fratello, il marito e la vicina di casa.

Federica Sciarelli guiderà gli spettatori attraverso queste intricate vicende, supportata da un team di giornalisti di provata esperienza. La trasmissione, che ha registrato ascolti record, continua a indagare su scomparsi, segnalazioni, ritrovamenti e casi di cronaca, mantenendo un forte legame con il suo pubblico.

