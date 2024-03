È sempre Cartabianca: anticipazioni e Ospiti della Puntata del 5 Marzo 2024 su Rete 4

Nella puntata di È sempre Cartabianca del 5 marzo 2024, in onda su Rete 4 dalle 21:20, Bianca Berlinguer affronta temi di stretta attualità, tra cui le crescenti difficoltà economiche che interessano un ampio strato della popolazione italiana e il fenomeno preoccupante delle sette e dei sedicenti guru. Questi ultimi, sfruttando paure e fragilità, coinvolgono milioni di persone in Italia, generando un vasto giro d'affari. Un altro focus della serata è dedicato alle problematiche della sanità, evidenziando le lunghe liste d'attesa e l'aumento della mobilità sanitaria, con migliaia di cittadini costretti a spostarsi dal Sud verso il Nord per ricevere cure adeguate.

Tra gli ospiti in studio figurano Francesca Barra, giornalista; Maria Rachele Ruiu di Pro Vita & Famiglia; e Alessandro Cecchi Paone, giornalista. Il programma, che va in onda ogni martedì sera, si propone come un punto di riferimento per il dibattito su politica, cronaca, società ed economia, coinvolgendo giornalisti, opinionisti e politici di vari schieramenti.

Per chi non potesse assistere alla trasmissione in diretta su Rete 4, è possibile seguire È sempre Cartabianca in streaming su Mediaset Infinity, disponibile per smart TV, tablet e smartphone, garantendo così a tutti gli interessati la possibilità di restare aggiornati sui principali dibattiti e tematiche trattate nel programma.