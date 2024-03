Real Madrid-Lipsia: Diretta TV e Streaming, Formazioni per gli Ottavi di Champions League

Il Real Madrid ospiterà il Lipsia per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, con il calcio d'inizio previsto per mercoledì 6 marzo alle 21:00. Dopo aver vinto l'andata in Germania per 1-0 grazie a un gol di Brahim Diaz, la squadra di Carlo Ancelotti punta a confermare il proprio vantaggio e accedere ai quarti di finale. Il Real Madrid si avvicina alla partita con il morale alto, avendo mantenuto una posizione di forza nella Liga e puntando ora a rafforzare il proprio percorso europeo. Dall'altra parte, il Lipsia cerca di ribaltare il risultato dell'andata nonostante un momento di forma meno brillante, essendo quinto in Bundesliga e venendo da due sconfitte nelle ultime quattro partite.

Probabili Formazioni:

- Real Madrid (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Nacho, Rudiger, Mendy; Valverde, Tchouamenì, Kross; Bellingham; Rodrygo, Vinicius.

- Lipsia (4-4-2): Gulacsi; Henrichs, Orban, Castello, Raum; Simons, Haidara, Schlager, Olmo; Sesko, Openda.

Ancelotti potrà contare sul ritorno di Bellingham, assente all'andata per infortunio, che giocherà alle spalle di Rodrygo e Vinicius. Alaba, Courtois e Militao sono confermati assenti, con Nacho e Rudiger in difesa e Lunin tra i pali. In mediana, spazio ai titolari Tchouamenì, Kross e Valverde, con Modric inizialmente in panchina.

Dall'altra parte, il tecnico del Lipsia, Rose, dovrà fare a meno di Simakan per squalifica e potrebbe non recuperare Klostermann. La formazione tedesca punterà sulla coppia d'attacco Sesko-Openda, supportata dagli esterni Olmo e Simons, con una difesa guidata da Orban.

Dove Vedere la Partita:

La partita sarà trasmessa in diretta streaming in Italia su Amazon Prime, offrendo ai tifosi la possibilità di seguire l'importante incontro che deciderà chi passerà ai quarti di finale della Champions League.