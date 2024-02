Champions League oggi in TV: partite ottavi Inter e Napoli, orari e dove vedere

di Redazione Zazoom - martedì 20 febbraio 2024

Inter e Napoli pronte per gli ottavi di Champions League contro Atletico Madrid e Barcellona. Ecco dove seguire le partite in diretta. Dopo il successo della Lazio, è il momento per Inter e Napoli di affrontare gli ottavi di finale della Champions League 2023-2024. L'Inter, attualmente in testa alla Serie A, si prepara a sfidare l'Atletico Madrid, mentre il Napoli, campione d'Italia in carica, ospiterà il Barcellona in un confronto che promette grande spettacolo. Entrambe le squadre mirano a proseguire il loro cammino nella competizione, con l'Inter che cerca di ripetere la sorprendente corsa dell'anno scorso che l'ha vista arrivare fino alla finale.

Le partite si inseriscono in una settimana ricca di incontri di Champions League, che vedrà anche PSV-Borussia Dortmund e Porto-Arsenal affrontarsi in partite altrettanto interessanti.

Ottavi di Champions League: Inter e Napoli in campo

Per quanto riguarda la trasmissione delle partite, l'incontro tra l'Inter e l'Atletico Madrid sarà disponibile su Canale 5, Infinity+ e i canali di Sky, mentre Napoli-Barcellona sarà trasmesso in diretta su Amazon Prime Video. Altre partite, come PSV-Borussia Dortmund e Porto-Arsenal, saranno trasmesse su Sky e Infinity+.

Questi incontri rappresentano momenti cruciali per le squadre italiane in Champions League, con l'Inter e il Napoli che cercano di portare avanti il nome dell'Italia nella competizione europea più prestigiosa.