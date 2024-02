Champions League: ottavi di finale Lipsia-Real Madrid, dove vederla in tv e streaming

lunedì 12 febbraio 2024

Martedì 13 febbraio, gli appassionati di calcio avranno un appuntamento imperdibile con la Champions League. L'emozionante sfida degli ottavi di finale tra Lipsia e Real Madrid sarà trasmessa in diretta su Canale 5 alle 21:00. Ma non solo sulla TV tradizionale, gli spettatori potranno godersi il match anche in streaming su sportmediaset.it e su Mediaset Infinity.

La Red Bull Arena di Lipsia sarà lo sfondo di una battaglia epica tra i padroni di casa guidati da Marco Rose e gli spagnoli allenati da Carlo Ancelotti. L'atmosfera sarà resa ancora più coinvolgente grazie alla telecronaca di Massimo Callegari e ai commenti tecnici di Simone Tiribocchi.

Ma l'evento non finisce con il fischio finale. Su Mediaset Infinity, ci sarà una ricca programmazione pre e post-partita. Benedetta Radaelli condurrà la prepartita insieme agli ospiti in studio Fabrizio Ravanelli, Christian Panucci e Sandro Sabatini. Mentre dopo il match, Alberto Brandi guiderà la discussione con gli stessi ospiti, più Graziano Cesari che offrirà un'analisi approfondita delle situazioni contestate con l'ausilio della moviola.

E per chi volesse un assaggio in più della Champions League, Mediaset Infinity non deluderà, offrendo anche la possibilità di vedere in diretta streaming altri due emozionanti incontri degli ottavi di finale: 'Copenaghen-Manchester City' il 13 febbraio e 'PSG-Real Sociedad' il 14 febbraio.

