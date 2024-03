Pezzi di plastica nei panini delle mense scolastiche di Milano

A Milano, nelle mense delle scuole comunali, sono stati ritrovati pezzi di plastica nei panini distribuiti ai bambini. Questo episodio non è il primo del suo genere, essendosi verificato anche il 28 febbraio. A seguito della scoperta di un corpo estraneo in un panino presso una scuola primaria il 4 marzo, Milano Ristorazione ha sospeso la distribuzione del pane con farina biologica di grano tenero nelle scuole dove non era ancora stato consumato. In precedenza, un analogo ritrovamento era stato fatto nella fornitura di pane integrale, portando a verifiche approfondite lungo l'intera filiera produttiva, con ispezioni da parte di Milano Ristorazione, del Comune di Milano, dell'ATS e dei Carabinieri del NAS.

Dopo l'ultimo episodio, è stata inoltrata una nuova segnalazione all'ATS e ai Carabinieri del NAS per continuare le indagini. A partire dal 5 marzo, i prodotti da forno saranno forniti da un altro produttore. In un caso precedente, in cui un bullone era stato trovato nel cibo di un bambino, Milano Ristorazione aveva ricevuto una sanzione di 750 euro e l'allora presidente dell'azienda aveva rassegnato le dimissioni.

La situazione ha suscitato reazioni critiche da parte dell'opposizione, con richieste di maggiore attenzione e controlli per garantire la sicurezza alimentare nelle scuole.